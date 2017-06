univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Baldmöglichst, 1 Jahr mit Option der Übernahme

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20171513 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden in Stuttgart, einen traditionsreichen Versicherungskonzern, suchen wir einen neuen Mitarbeiter (m/w) für den Bereich der Internationalen Rechnungslegung (IFRS 17). Zu Ihren Stärken gehört eine selbstständige Arbeitsweise und Sie haben im Idealfall bereits Erfahrungen im Versicherungsumfeld? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Was Sie erwartet:

• Unterstützung im Bereich der Internationalen Rechnungslegung (IFRS 17)

• Verantwortung eigener Aufgaben im Fachbereich

• Enge Zusammenarbeit mit den Kollegen

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der (Versicherungs-)Mathematik oder vergleichbar

• Erfahrung im Versicherungsumfeld wünschenswert

• Ausgeprägter Teamgedanke sowie eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

• Gute Englischkenntnisse von Vorteil

Was wir Ihnen bieten:

• Eine anspruchsvolle, interessante Tätigkeit

• Eine kollegiale Atmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld

• Betreuung durch spezialisierte Projektmanager

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20171513 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Nadine Hollmann

0711 / 722 07 48 27

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com