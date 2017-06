Im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg ist ab sofort ein Dienstposten im Umfang von 50 v. H. für eine/einen

Studienberaterin/Studienberater

im Referat „Studienorientierung, Grundsatzfragen Studium und Lehre, wissenschaftliche Weiterbildung, KMK und HRK“ zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die

- Entwicklung von Weiter- und Fortbildungskonzepten für Studienberater*innen und Studienorientierungslehrkräfte, insbesondere die Betreuung des Landesprogramms „Exzellente Beratung an exzellenten Hochschulen (EBEH)“ und dem „Konstanz-Seminar“,

- Studieninformation, insbesondere die Betreuung der Publikation Studieren in Baden-Württemberg und die Website www.studieren-in-bw.de,

- Zusammenarbeit mit Akteuren der Berufs- und Studienorientierung in Baden-Württemberg.

Wir suchen eine Studienberaterin/einen Studienberater, die/der an einer Tätigkeit in einer obersten Landesbehörde interessiert ist.

Sie verfügen über eine einschlägige Berufserfahrung und möglichst auch über eine Beratungsausbildung sowie über einen für den höheren Dienst qualifizierenden Hochschulabschluss.

Wir erwarten von Ihnen eigeninitiatives und selbständiges Arbeiten sowie die Fähigkeit zu analytisch-konzeptionellem Denken und legen Wert auf Teamfähigkeit sowie die Bereitschaft, mit Engagement und Flexibilität komplexe Fragestellungen zu bearbeiten und verständlich darzustellen.

Die Besetzung des Dienstpostens kann nur im Wege der Abordnung von einer anderen Einrichtung erfolgen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Im Übrigen unterstützen wir Ihre Mobilität mit dem JobTicket BW.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe des Aktenzeichens 12-202.1/1122 mit aussagefähigen Unterlagen bis zum 7. Juli 2017 an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Personalreferat, Königstraße 46, 70173 Stuttgart.

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im pdf- oder tif-Format, max. 3 MB) an Frau Hinderer-Oberdorfer (gabriele.hinderer-oberdorfer@mwk.bwl.de) übermitteln.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Dr. Kaiser (0711/279-3020) gerne zur Verfügung. Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Herrn Walter (0711/279-3191).

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Verwaltungs- und Kostengründen Ihre Bewerbungsunterlagen leider nicht zurücksenden können. Daher empfehlen wir Ihnen, keine Bewerbungsmappen zu verwenden und sämtliche Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen. Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerberinnen und Bewerber werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.