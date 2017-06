univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Student, Berufseinsteiger

Beginn und Dauer: Ab sofort, 3 Monate, mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Metzingen

Projekt-ID: 20171578 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, einen der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des globalen Bekleidungsmarkts, suchen wir im Rahmen des weiteren Ausbaus der Abteilung einen Absolventen (m/w) für den Bereich Immobilienmanagement. Sie unterstützen das bestehende Team beim internen Projekt „Global Data Collection Lease Contracts". Generell haben Sie in diesem Projekt die Möglichkeit, Sich in dem Bereich Immobilenmanagement zu einem Experten zu entwickeln. Sie haben erste Erfahrungen im Immobilienmanagement und wollen dich einer neuen Herausforderung stellen? Dann bewerben Sie Sich jetzt!

Was Sie erwartet:

• Support für das interne Projekt „Global Data Collection Lease Contracts"

• Einrichtung von Datenstrukturen zur Datenablage

• Kommunikation auf internationaler Ebene

• Anleitung der globalen Märkte zur zentralen Ablage von Mietvertragsunterlagen

• Qualitäscheck und erste Validierung der Verträge

• Nachverfolgung der Unterlagen im Mietverfahren

• Eskalation und diverse Unterstützung bezgl. Real Estate

Was Sie mitbringen sollten:

• Laufendes oder Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbar

• Erste Erfahrung im Projektmanagement wünschenswert

• Kenntnisse in der Immobilienwirtschaft und im Real Estate Mangement

• Sehr hohe Eigenmotivation und selbstständiges Arbeiten

• Sehr gute Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten:

• Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, in einem tollen Team etwas zu bewegen

• Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

• Eine erfolgreiche und motivierende Unternehmenskultur

• Ein attraktives Gehalt und spannende Projekte, die darauf warten umgesetzt zu werden

