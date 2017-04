Im am Mittwoch, dem 26.4.2017, beginnenden TYPO3-Grundkurs sind noch einige Plätze frei. Der Kurs wendet sich an TYPO3-Neulinge oder solche, die ihre Kenntnisse auffrischen wollen, nachdem mit dem Website-Relaunch im letzten Herbst das Redaktionssystem TYPO3 auch zahlreiche neue Funktionen enthält.

Der Grundkurs geht über 3 Vormittage: Mi, Do, Fr, 26.-28. April, jeweils 9:00 bis 12:00 Uhr.

Näheres zum Kursprogramm auf den kiz-Kursseiten.

Anmeldung zum Kurs in Moodle.