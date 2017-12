Kann ein deutsches Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden, wenn Angestellte eines ausländischen Zulieferers unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und womöglich gesundheitliche Schäden erleiden? Diese Frage steht im Zentrum des 12. Ulmer Kolloquiums für Wirtschafts- und Steuerrecht am 7. Dezember. Anlass ist auch ein Prozess am Dortmunder Landgericht: Eine Gruppe geschädigter Pakistani verklagt einen deutschen Textildiscounter auf Schadensersatz. Die Kläger haben Angehörige bei einem verheerenden Brand in einer Textilfabrik verloren oder sie leiden selbst unter den Folgen des Unglücks. Hauptabnehmer der dort hergestellten Textilien war der beklagte Discounter. Das laufende Verfahren offenbart viele Unklarheiten: Sind deutsche Gerichte in solchen Fällen überhaupt zuständig? Und wie steht es mit der moralischen Verantwortung hiesiger Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen bei ausländischen Zulieferern?



Beim Ulmer Kolloquium für Wirtschafts- und Steuerrecht erörtert Professor Marc-Philippe Weller von der Universität Heidelberg juristische Aspekte des Falls. Dabei beleuchtet er auch die rechtlichen Rahmenbedingungen im Ausland. Denn der Dortmunder Prozess ist keine Ausnahme: Nigerianische Bauern verklagten den Konzern Shell wegen leckgeschlagener Ölleitungen und ein kanadisches Unternehmen soll für den Einsturz des Fabrikgebäudes „Rana Plaza“ in Bangladesch haften.

Die Ulmer „Nachhaltigkeitsforscher“ Professor Martin Müller und Professor Franz Josef Radermacher vertreten hingegen die rechtspolitische Seite. Die Wissenschaftler stellen nicht nur die vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedeten Prinzipien für Wirtschafts- und Menschenrechte vor. Auch Vor- und Nachteile internationaler Haftungsregeln stehen zur Debatte. Denn abseits von Moral und Verantwortung könnten solche Regeln ärmere Länder, die auf Großkunden aus dem Ausland angewiesen sind, in ihrer Entwicklung zurückwerfen.



Regelmäßig werden aktuelle juristische und rechtspolitische Fragen beim Ulmer Kolloquium für Wirtschafts- und Steuerrecht diskutiert. Gastgeber der Reihe sind das Ulmer Forum für Wirtschaftswissenschaften (UFW) und die Universität Ulm, vertreten durch Professor Heribert Anzinger vom Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung.





12. Ulmer Kolloquium für Wirtschafts- und Steuerrecht

Donnerstag, 7. Dezember

18:15 Uhr

Museumsgesellschaft Ulm – Oberer Saal

Neue Straße 85

89073 Ulm





Referenten im Überblick:



Prof. Dr. Marc-Philippe Weller

Institut für internationales und ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg



Prof. Dr. Martin Müller

Institut für Nachhaltige Unternehmensführung

Universität Ulm



Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher

Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Universität Ulm, Mitglied des Club of Rome

