Der weiteren Zusammenarbeit der Ulmer Universitätsmedizin mit dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg am Psychiatrischen Krankenhaus Weissenau (ZfP) steht nichts mehr im Wege. Für die kommenden Jahre haben Vertreter der Universitätsmedizin, allen voran Universitätspräsident Professor Michael Weber und der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Thomas Wirth, die Fortsetzung der langjährigen Kooperation mit Unterzeichnung eines Änderungsvertrages besiegelt. Bereits seit 1995 absolvieren Medizinstudierende ihr zweiwöchiges Blockpraktikum an dem Akademischen Krankenhaus der Universität Ulm. Die Erfahrungen der Studierenden sind äußerst positiv und in den Evaluationen der letzten Jahre beschreiben sie die Zeit am ZfP teilweise als „bestes Praktikum im klinischen Abschnitt. “



An dem Unterschriftentermin an der Universität Ulm nahmen teil:



1. Reihe (v.l.): Prof. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum Ulm, Prof. Michael Weber, Präsident Universität Ulm, Dr. Dieter Grupp, Geschäftsführer ZfP Südwürttemberg und Prof. Thomas Wirth, Dekan Medizinische Fakultät Universität Ulm



2. Reihe (v.l.): Dr. Joachim Stumpp, Kaufmännischer Direktor Universitätsklinikum Ulm, Prof. Renate Schepker, Regionalkoordinatorin Ravensburg-Bodensee, ZfP Südwürttemberg, Karin Wochner, stellvertretende Geschäftsführerin ZfP Südwürttemberg und Prof. Wolfgang Kaschka, Ärztlicher Direktor Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie I Universität Ulm, der demnächst in den Ruhestand geht