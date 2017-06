Im Jubiläumsjahr widmet sich die bewährte UUG-Vortragsreihe „Wissen erleben“ Forschungsschwerpunkten der Universität Ulm. Nach der Trauma- und Batterieforschung sowie der Quantentechnologie geht es am Samstag, den 20. Mai, um die „Diagnostik und Behandlung von Leukämien im Zeitalter der modernen Genomforschung“.

Referent in der neuen Kundenhalle der Sparkasse ist der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin III, Professor Hartmut Döhner, der zu den weltweit meistzitierten Wissenschaftlern im Bereich klinische Medizin zählt. Tatsächlich ist die Erforschung von Blutkrebserkrankungen seit den Anfangsjahren einer der international sichtbarsten Schwerpunkte der Universität Ulm.



Im Zentrum des Vortrags steht eine der häufigsten Blutkrebserkrankungen im Erwachsenenalter, die Akute Myeloische Leukämie (AML). Bahnbrechende Forschungserfolge der letzten Jahre haben zu einem tieferen Verständnis der Krankheitsentstehung, des -verlaufs und zu personalisierten Therapiemöglichkeiten geführt. Medikamente der jüngsten Generation richten sich nun oft punktgenau gegen neu identifizierte Zielstrukturen.



Dabei ist das „Next-Generation Sequencing“ der wohl wichtigste „Helfer“ der Forscher: Mit dieser Technologie lassen sich beispielsweise Leukämie-Subgruppen bestimmen. Aus solchen gesammelten, anonymisierten Patienteninformationen entstehen an der Ulmer Uniklinik umfangreiche Datenbanken, die Rückschlüsse auf die individuell beste Therapie und die Prognose eines neu diagnostizierten Patienten erlauben. Anhand ausgewählter Beispielen wird Professor Döhner bedeutende Entwicklungen der letzten Jahre in der Leukämieforschung aufzeigen.



Die nächsten Termine im Zuge der Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft drehen sich um das hochautomatisierte Fahren und um den Einfluss von Umweltveränderungen auf die Gesundheit von Tier und Mensch. Der Eintritt ist jeweils frei!



Termin im Überblick



Diagnostik und Behandlung von Leukämien im Zeitalter der modernen Genomforschung

Prof. Dr. Hartmut Döhner - Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin III

Samstag, 20. Mai

11:00 Uhr

Neue Kundenhalle der Sparkasse Ulm

Neue Straße 66

89073 Ulm



Der Eintritt ist frei!





Nächste Termine:



24. Juni, 11 Uhr:

Autonomes Fahren: Hype oder schon bald Realität?

Prof. Dr. Klaus Dietmayer - Leitung Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik



01. Juli, 11 Uhr:

EcoHealth: Einfluss von Umweltveränderungen auf Tier und Mensch?

Prof. Dr. Simone Sommer - Leitung Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik