univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: September oder Oktober, 1,5 Jahre mit Übernahmeoption

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20172314 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Wir unterstützen einen international tätigen Automobilkonzern im Bereich User-Experience. Hierbei soll die Produktivität und Attraktivität von IT-Lösungen optimiert werden, der Fachbereich fungiert als interner Business-Partner im UX-Bereich. Für diese spannende Aufgabe suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen UX-Designer (m/w), der Spaß an der Arbeit im Team hat und eine eigenständige Arbeitsweise mitbringt.

Was Sie erwartet:

• Ideation, Konzeption und iterative Gestaltung von IT-Lösungen

• Visuelle Gestaltung von Oberflächen

• Visualisierung von Informationen und des nutzerzentrischen Transports von Informationen

• Übernahme von Projekten

• Abstimmung mit allen beteiligten Teams, Fachbereichen und Lieferanten

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbar

• Erste Erfahrung im Design von User-Interfaces

• Erste Erfahrung mit bspw. Sketch, Photoshop oder Illustrator

• Kenntnisse in HTML5 und JavaScript von Vorteil

• Teamfähigkeit und Eigeninitiative

Was wir Ihnen bieten:

• Eine spannende, herausfordernde Position mit viel Gestaltungsspielraum

• Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

• Eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, die sich durch ein offenes und konstruktives Miteinander auszeichnet

• Ein attraktives Gehalt und spannende Projekte, die darauf warten umgesetzt zu werden

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172314 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com