In den 15 Jahren nach Eröffnung des Neubaus am 1. April 2001 haben nun vier Millionen Nutzer die Bibliotheks-Zentrale besucht, vor allem um im Lesesaal zu lernen und zu arbeiten. Am 2.8.2016 konnten wir um 9:30 Uhr am Eingang des Lesesaals dem viermillionsten Besucher gratulieren: Herr Alexander Niederhauser, Medizinstudent im 10. Semester freute sich über den Blumenstrauß.