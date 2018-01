Die im Jubiläumsjahr der Universität gestartete Vortragsreihe ULM LECTURES hat sich erfolgreich etabliert und mehrere hochkarätige Wissenschaftler, darunter Nobelpreisträger, nach Ulm gebracht. Bereits am Donnerstag, 18. Januar (17:00 Uhr), werden die ULM LECTURES fortgesetzt und machen dieses Mal einen Sprung aus dem Stadthaus an die Universität. Referent ist der Physiker und Nobelpreisträger Professor Wolfgang Ketterle. Er spricht über „Neue Materie nahe dem absoluten Temperatur-Nullpunkt“.



In seiner Forschungsarbeit beschäftigt sich Ketterle mit Formen der Materie, die nur bei extrem tiefen Temperaturen existieren. Mit Laserstrahlen können die Eigenschaften ultrakalter Atome modifiziert werden, und sie verhalten sich dann wie ein Festkörper oder ein Isolator. Auch berichtet Ketterle über die Realisation einer suprasoliden Phase, die gleichzeitig gasförmig, flüssig und fest ist.



Seit 1990 forscht der gebürtige Heidelberger, der an der Technischen Universität München Physik studierte und dort auch promoviert hat, am angesehenen Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA. Zusammen mit zwei Kollegen wurde er 2001 für die Erzeugung eines Bose-Einstein-Kondensats aus Alkaliatomen mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.



Professor Johannes Hecker-Denschlag, der Leiter des Instituts für Quantenmaterie, wird Ketterle und seine Arbeit eingangs kurz vorstellen.



Terminüberblick

ULM LECTURE

Prof. Wolfgang Ketterle

„Neue Materie nahe dem absoluten Temperatur-Nullpunkt“

Donnerstag, 18. Januar, 17:00 Uhr

Hörsaal 2, Gebäudekreuz O25

Universität Ulm



Der Eintritt zum Vortrag ist frei! Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Zu den ULM LECTURES des Jubiläumsjahrs





Text und Medienkontakt: Daniela Stang