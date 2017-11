Autobauer konkurrieren plötzlich mit Smartphone-Herstellern oder Verleger werden mit den kostenlosen Nachrichten auf Social-Media-Plattformen konfrontiert. Sogenannte „Game Changer“ ändern die Spielregeln auf den Märkten und bringen die etablierten Unternehmen mit innovativen Ideen und neuen Geschäftsmodellen in Bedrängnis. Mit diesen Veränderungen in der Wirtschaftswelt beschäftigt sich Professor Leo Brecht, Leiter des Instituts für Technologie- und Prozessmanagement an der Universität Ulm. Sein Vortrag „Die Logik der radikalen Innovation“ am Samstag, den 18. November (11:00 Uhr, neue Kundenhalle Sparkasse Ulm) bildet den Auftakt zur neuen Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG). Der Eintritt ist frei!



Anhand von realen Fällen aus der Praxis erläutert Brecht wie „Game Changer“ in Nischenmärkten entstehen und wie sie durch die Kombination von Technologien zur Gefahr für bestehende Firmen werden. Die Analyse stützt sich dabei auf völlig neue Methoden der Technologieprognose, die Big-Data-Algorithmen mit der Digitalisierung kombiniert. Dabei geht der Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler auch der Frage nach, ob „Game Changer“ einer definierten Logik folgen und ob sich daraus Vorhersagen ableiten lassen.



Zum Ausklang des Jubiläumsjahrs der Universität Ulm widmet sich die 20. UUG-Vortragsreihe Spitzenforschern, die mit ihrem Wissen zum internationalen Renommee der Ulmer „Alma mater“ beitragen. Nach Professor Leo Brecht spricht Professorin Karin Scharffetter-Kochanek über gesundes Altern (Samstag, 25. November, 11:00 Uhr). Als Abschluss berichtet Professorin Ute Kaiser über das weltweit einzigartige SALVE-Mikroskop (Samstag, 16. Dezember, 11:00 Uhr). Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist wie gewohnt frei!



Mit der Vortragsreihe „Wissen erleben – Uni Ulm in der Stadtmitte“ pflegt die UUG als Fördergesellschaft den Kontakt zwischen der Universität und den Bürgern in Stadt und Region. Seit 2010 stellen die Vorträge relevante wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum vor.



Terminüberblick

UUG-Vortrag: Die Logik der radikalen Innovation

Prof. Leo Brecht

Samstag, 18. November, 11:00 Uhr

Neue Kundenhalle Sparkasse Ulm

Neue Straße 66

89073 Ulm

Eintritt frei!



Text und Medienkontakt: Daniela Stang