Wir sind ein kreatives Tochterunternehmen einer mittelständischen Holding mit Niederlassungen in Stuttgart und Essen. Unsere Teams bestehen aus erfahrenen Architekten und Ingenieuren mit den Schwerpunkten im Städtebau, in der Architektur und Innenarchitektur. Wir stehen privaten und öffentlichen Bauherren vom Entwurf, über die Planung bis hin zur Ausführung zur Seite.

Ganz nach dem Motto: Raus aus dem Hörsaal, rauf auf die Baustelle! Zur Verstärkung unseres Teams für ein Projekt in der Nähe von Tuttlingen suchen wir einen Werkstudent (m/w) in der Bauleitung für den Bereich Hochbau.

Was erwartet dich?

Schwerpunktmäßig aktive Mitarbeit im Bauleitungsteam und Unterstützung der Bauleitung und des Projektteams bei der Projektabwicklung vor Ort auf der Baustelle: - Baustellenbegehungen und -abnahmen

- Unterstützung bei der Qualitätssicherung und Einhaltung der Arbeitssicherheit auf der Baustelle

- Unterstützung bei der Baustellendokumentation

- Unser Büro liegt zwar in Stuttgart, jedoch ist es wichtig, dass du direkt bei unsere Baustelle in Rietheim-Weilheim vor Ort und nicht in Stuttgart sein kannst

Was solltest du mitbringen?

- Du studierst Architektur-/ Bauingenieurwesen oder vergleichbares und bist neugierig auf das Projektgeschäft aus Unternehmenssicht

- Du scheust dich nicht davor, überall dort mit anzupacken, wo deine Unterstützung im Projekt am meisten benötigt wird und verfügst zudem über gute EDV-Kenntnisse in den gängigen MS Office-Programmen.

- Deine Freude an der Arbeit im Team sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise möchtest du gerne in der Praxis einsetzten und dich dabei fachlich weiterbilden

- Du kommst aus der Nähe von Tuttlingen und kannst auf unserer Baustelle in Rietheim-Weilheim vor Ort sein

Was bieten wir dir?

- Sammel erste Berufserfahrungen in einem erfahrenen Team und unterstütze uns uns mit deinen Fähigkeiten.

- Eine eigenverantwortliche Mitarbeit sichert dir einen hohen Lernerfolg.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/werkstudent-m-w-bauleitung-fuer-den-bereich-hochbau1