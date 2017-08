Das Marktmanagement der Allianz Deutschland AG stellt den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen die Chance, in einem innovativen Umfeld eigene, kreative Ideen voranzutreiben. Im Bereich der Kundenbindung steht derzeit die Weiter­entwicklung des Kundenbindungsprogramms der Allianz (Allianz Vorteilsprogramm) im Fokus. Auf Basis von Ideen, Erfahrungen aus dem operativen Betrieb sowie weiterer Analysen (Kundenbedürfnisse, Markt, Wettbewerb, Kundenverhalten etc.) sind Optionen für den weiteren Ausbau zu entwickeln, zu bewerten und anschließend auch umzusetzen.

Aufgaben

Unterstützung beim Aufbau der digitalen Kundenbindung und -beziehung und der Gewinnung neuer Teilnehmer

Unterstützung bei der Erstellung von Gewinnspielen

Betreuung, Koordination und Durchführung von Aufgaben zur Portalpflege

Partnermanagement (Recherche potentieller Kooperationspartner, Zusammenarbeit mit externen Partnern, Einbindung neuer Partnerangebote)

Unterstützung bei der Vermarktung des Vorteilsprogramms, u.a. über Social Media Kanäle

Erstellung von Präsentationen und Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft

Das erwarten wir von Ihnen

Wirtschaftswissenschaftlich orientiertes Studium mit entsprechend fortgeschrittenem Bachelor oder Masterstudium

Sicherer Umgang mit MS-Office Produkten (Excel, Powerpoint, Word)

Ausgeprägte Fähigkeit zu strategischem, analytischem und konzeptionellem Denken

Zielgerichtetes und strukturiertes Arbeiten auch unter Zeitdruck

Selbstständiges Arbeiten, Eigeninitiative

Teamfähigkeit, Motivation und Einsatzbereitschaft

Wir bieten

… ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem innovationsorientierten Team, eine schnelle Lernkurve durch fachliche und persönliche Betreuung, flexible Arbeitszeiten, den regelmäßigen Austausch mit anderen Studenten zum Aufbau eines beruflichen Netzwerks und eine angemessene Vergütung inkl. Zuschuss zum Essen in unserem Mitarbeiterrestaurant.

Zusätzliche Informationen

Wöchentliche Arbeitszeit: 15 - 20 Std. pro Woche

Besetzungstermin: schnellstmöglich / Besetzungsdauer: 6 Monate oder länger

