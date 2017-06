U-L-M Photonics ist ein dynamischer Standort der Philips Technologie GmbH mit dem Schwerpunkt auf Halbleiterlaser. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und fertigen an unserem Firmensitz in Ulm spezialisierte Lösungen für unsere internationalen Auftraggeber, unter anderem aus den Bereichen Elektronik, Industrie und Kommunikation. Zur Unterstützung im Umfeld unserer Produktion suchen wir eine/n

Werkstudent/in Data Mining

Deine Aufgaben

• Unterstützung bei Datenauswertungen

• Data Mining

• Vorbereitung von Meetings zum Line-Yield

• Allgemeine Projektunterstützung und Mitarbeit im Team

Dein Profil

• Laufendes Studium der Mathematik, Physik, Informatik oder vergleichbarer Studiengänge

• Du hast bereits einige Semester studiert und eventuell schon deinen Abschluss als Bachelor

• Gute Kenntnisse einer höheren Programmiersprache

• Erfahrung in industrieller Bildverarbeitung und Kenntnisse in SQL von Vorteil

• Gute Kenntnisse in MS Office und eine hohe Affinität zur IT

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

• Eine Verfügbarkeit von 12-20 Std. in der Woche

Als junges Unternehmen bieten wir dir die Möglichkeit, flexibel und nach Absprache deine Arbeitszeit auch nach den Bedürfnissen deines Studiums bei uns zu gestalten. Zusätzlich bekommst du einen tollen Einblick in die Welt der Industrie, besonders in die Welt der Halbleiterindustrie. Als Spinn off aus der Uni Ulm pflegen wir einen offenen Umgang miteinander und freuen uns auch, wenn aus einer Werkstudententätigkeit eine Abschlussarbeit werden kann.

Bitte bewerbe Dich ausschließlich online über www.philips.com/karriere.