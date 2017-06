Werkstudent/Praktikant (m/w) im Gesundheitsmanagement

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG ist mit ihrem Produktangebot ein Eckpfeiler der Allianz Deutschland AG. Als moderner Gesundheitsdienstleister sind wir der führende Ärzteversicherer in Deutschland und der drittgrößte Anbieter auf dem privaten Ver­sicherungsmarkt. Bringen Sie Ihr Know-how und ihre Persönlichkeit mit an unseren Münchner Firmensitz.

Aufgaben

Sie unterstützen unser Team im Referat Arznei- und Hilfsmittelmanagement in der Durchführung von Projekten und in der Qualitätssicherung gesetzlicher Rabattansprüche nach §1 AMRabG. Ebenso übernehmen Sie organisatorische Aufgaben in der Planung und Durchführung von bundesweiten Informationsaustausch-Formaten sowie weitere referatsunterstützende Tätigkeiten zur Entlastung unserer Referenten.

Das erwarten wir von Ihnen

- Sie befinden sich im Rahmen Ihres Studiums der BWL, VWL, Pharmazie, Gesundheitsökonomie in einem bereits fortgeschrit­teneren Semester (z.B. erfolgreich abgeschlossenes Grundstudium) und planen eine Werkstudenten-/Praktikantentätigkeit nicht unter 6 Monaten Dauer.

- Sie engagieren sich gerne im Team und sind fähig, sich schnell in neue fachfremde Themen einzudenken.

- Sie arbeiten gewissenhaft und sorgfältig und verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten.

- Sie verfügen über sehr gute Microsoft-Office Kenntnisse.

Zusätzliche Informationen

- Besetzungstermin: ab 01.08.2017 oder früher

- Bewerbungszeitraum: 19.06.2017 - 16.07.2017

- Referenz Code APKV-4869409-2

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 089.9900-15652.

Allianz Private Krankenversicherungs-AG

München

Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Alter, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.