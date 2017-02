Umzug der kiz-Auftragsannahme & der Großformat- und Farbdruck-Systeme in die Bibliotheks-Zentrale

Auf Grund von Umbauarbeiten in O25/Niveau 5 ziehen die kiz-Auftragsannahme Medien sowie die Großformat- und Farbdruck-Systeme Ende Februar 2017 in die Bibliotheks-Zentrale um.



Der Umzug wird in mehreren Schritten erfolgen:

Ab 21.02.2017 wird die Druckerqueue "Pittore" nicht mehr für Sie zur Verfügung stehen.

Im Zeitraum vom 01.03. - 03.03. werden die kiz-Auftragsannahme Medien und die Großformatdrucker in die Bibliotheks-Zentrale umziehen.

Während dieser Zeit wird der Service Großformatdruck nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Bitte planen Sie Ihre Druckaufträge entsprechend.

Ab Montag, 06.03.2017 sind wir an unserem neuen Standort in der Bibliotheks-Zentrale im Raum 2.308-309 wieder für Sie erreichbar.

Bitte beachten Sie besonders unser neues Angebot:

Der neue Service-Point Druck & Weiterverarbeitung wird durch ein Online-Bestellsystem auf unseren Webseiten ergänzt.

Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Produkte, wie z. B. Broschüren, Flyer und Poster, bequem und schnell online zu konfigurieren und zu bestellen.

Die Mitarbeiter des Druckservice-Teams stehen Ihnen auch gerne weiterhin persönlich oder telefonisch unter 0731-50-22444 zur Beratung zur Verfügung.

Bitte beauftragen Sie terminabhängige Bestellungen im Zeitraum Ende Februar/Anfang März rechtzeitig, sodass die Auslieferung fristgerecht erfolgen kann.



Ihr kiz Druckservice-Team

Unsere neue Adresse ab 06.03.2017

Service-Point Druck & Weiterverarbeitung

Gebäude Bibliotheks-Zentrale

2. OG, Raum 2.308-309

Albert-Einstein-Allee 37

89081 Ulm

Telefon: +49 (0)731 / 50 – 22444