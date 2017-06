Intakte Ökosysteme sind nicht nur von zentraler Bedeutung für Wild- und Nutztiere, sondern auch für den Menschen. Welche Folgen die zunehmende Zerstörung natürlicher Lebensräume für die Gesundheit von Mensch und Tier hat, darüber wird Professorin Simone Sommer am Samstag, den 1. Juli (11:00 Uhr), in der neuen Kundenhalle der Sparkasse Ulm reden. Die Direktorin des Instituts für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik ist zu Gast bei der Jubiläumsvortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) zu den Forschungsschwerpunkten der Universität Ulm.

„Unsere Biodiversität wird neben den `üblichen Verdächtigen´, wie Zerstörung des Lebensraumes, Verschmutzung und eingeschleppte invasive Arten zunehmend durch Krankheiten bedroht“, erklärt die Biologin. Die Folge: Wirtsübergreifende Krankheitsausbrüche, sogenannte „Zoonosen“, nehmen drastisch zu. Die Ulmer Wissenschaftlerin forscht an ihrem Institut zu den konkreten Ursachen für die Zunahme solcher Infektionskrankheiten. Liegt dies am Zusammenbruch ursprünglicher Artengemeinschaften? Oder besteht der Grund in der zunehmenden Interaktion von Wildtier, Nutztier und Mensch in ursprünglichen Wildtierrefugien? Vermutet werden die Ursachen auch im Verlust der genetischen Variabilität und damit der Anpassungsfähigkeit des Immunsystems. In ihrer Forschung verbindet Professorin Simone Sommer klassische feldökologische Freilandstudien mit modernster Sequenzierungstechnologie. Mit ihrer Forschergruppe möchte sie damit den evolutionsökologischen und genomischen Grundlagen der Anpassungsfähigkeit von Wildtieren an veränderte Umweltbedingungen auf den Grund gehen. Im Fokus stehen zudem Faktoren, die den Gesundheitszustand von Wildtieren maßgeblich beeinflussen, aber auch Fragen nach potentiellen Übertragungswegen, über die Tierkrankheiten auf den Menschen übergreifen.

Terminübersicht

UUG-Vortrag mit Prof. Dr. Simone Sommer

„EcoHealth: Wie beeinflussen Umweltveränderungen die Gesundheit von Tier und Mensch?“

Samstag, 1. Juli, 11. Uhr

Neue Kundenhalle der Sparkasse Ulm, Neue Straße 66

