Atkins‘ „Physikalische Chemie“, Alberts‘ „Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie“ und Hallidays „Physik“ – drei Titel aus dem traditionsreichen Verlag Wiley-VCH. Sie gehören in gedruckter Form zu den am meisten nachgefragten und ausgeliehenen Büchern an der Universität Ulm. Diese und sieben weitere wichtige Lehrbücher sind auch in digitalen Versionen erschienen und wurden nun vom kiz für die Universität bis zum 31. März 2018 lizenziert. Bei entsprechender Nachfrage und Vorliegen der finanziellen Voraussetzungen ist eine Verlängerung möglich.

Die einzelnen Titel sind im Bibliothekskatalog nachgewiesen und verlinkt. Eine Titelliste und den Zugang zu den Volltexten finden Sie zudem hier:

Die Wiley-VCH Lehrbuchkollektion

Diese Versionen sind ausdrücklich für die Online-Nutzung aufbereitet. Bitte verzichten Sie auf Downloads und Ausdrucke.

Für Fragen und Feedbacks wenden Sie sich an Jan Haag.