Für etwa 2100 junge Leute beginnt in diesen Tagen ein neuer Lebensabschnitt: Sie starten ins erste Semester eines Studiengangs an der Universität Ulm. Darunter sind über 1600 „klassische Erstsemester“, die einen grundständigen Studiengang aufnehmen. Die meisten Uni-Neulinge sind im Fach Humanmedizin eingeschrieben, gefolgt von den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie.



Begrüßt werden die neuen Studierenden am Montag, 16. Oktober (9:00 Uhr, Hörsaal 4/5), durch den Ulmer Universitätspräsidenten Professor Michael Weber sowie von der Studierendenvertretung (StuVe). Wie üblich werden die Ansprachen in weitere Hörsäle übertragen. Parallel dazu heißt die Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, Professorin Irene Bouw, Studierende in englischer Sprache an der Universität Ulm willkommen, die 2017 ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Es folgen Begrüßungen der Dekane und Facheinführungen. Wie zu Semesterbeginn üblich, stellen sich wichtige Einrichtungen wie die Zentrale Studienberatung, das Studierendenwerk und das International Office im Uni-Forum vor.



Zu Beginn des Wintersemesters 2017/18 sind insgesamt 10250 Studierende an der Uni Ulm eingeschrieben, der im THE „Young University Ranking“ besten jungen Universität Deutschlands. Die Studierendenzahlen ändern sich erfahrungsgemäß noch bis etwa Mitte November.





Semestereröffnung

Montag, 16. Oktober

9:00 Uhr

Hörsaal 4/5 (Übertragung in weitere Hörsäle)

Englischsprachige Begrüßung: Hörsaal 1

Universität Ulm

Programm