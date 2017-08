Sie gestalten innovative und marktfähige Produkte für den Bausparmarkt. Dabei verbinden Sie insbesondere bauspartechnische und finanzmathematische Anforderungen mit kundenspezifischen Wünschen. Im Team erarbeiten Sie die Möglichkeiten der rechtlichen und IT-technischen Implementierung. Dafür beobachten Sie den (Bauspar-)markt, analysieren die verschiedenen Produkte und entwickeln aus (neuen) Ideen Produkte. In bereichsübergreifenden Projekten sorgen Sie für eine erfolgreiche Umsetzung.

Sie überzeugen durch hohes Interesse an komplexen, finanzmathematischen Fragestellungen (Derivate, Wertsicherungskonzepte) sowie durch Kenntnisse in der Bausparmathematik und Baufinanzierung. Ihre ersten Projekterfahrungen ermöglichen es Ihnen, schnell in laufende Projekte einzusteigen. Sie verfügen über ein hohes Maß an analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten und arbeiten gerne selbstständig. Ihre Arbeit ist von hohem Engagement sowie Qualitätsbewusstsein geprägt. Ihre Basis bildet ein Studium der BWL oder (Wirtschafts-)Mathematik.