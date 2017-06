Am Institut für Psychologie und Pädagogik, in der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Ulm suchen wir für das Verbundprojekt „Wirksamkeit und Kosteneffektivität eines Stepped-Care-Modellprojektes zur Prävention psychischer Belastungen in der sozialversicherungszweigübergreifenden Versorgung“ zum 1. September 2017 oder nach Vereinbarung

Zwei Akademische Mitarbeiter m/w 50%

befristet im Rahmen eines Verbundprojektes der Universitäten Erlangen und Ulm.

Im Rahmen des Verbundprojektes, mit einer Gesamtprojektlaufzeit von vier Jahren, ist geplant:

a) eine repräsentative Erhebung von Versicherten der SVLFG in Bezug auf die Prävalenz psychischer Belastungen, Inanspruchnahme, Akzeptanz und Barrieren der Akzeptanz präventiver Interventionen zu erheben.

b) Maßnahmen zur zielgruppenspezifischen Ansprache vergleichend zu evaluieren, mit dem Ziel, die optimale Vorgehensweise zu identifizieren, wie die Akzeptanz zur Inanspruchnahme der Stepped-Care Versorgung optimiert werden kann.

c) Zentraler Bestandteil ist die Wirksamkeit- und Kosteneffektivitätsüberprüfung des Stepped-Care Modells. Die Studie erfolgt deutschlandweit als Modellvorhaben in der Routineversorgung. Besondere Bedeutung gewinnt dieses Projekt durch die einzigartige Besonderheit der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) als sozialversicherungszweigübergreifende Versicherung, mit der Möglichkeit innovative Versorgungsmodelle zur Prävention psychischer Störungen in der Routineversorgung zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Aufgabe

Ihre Aufgabe umfasst die Vorbereitung, Durchführung sowie Auswertung der Studie im Verbund-Projektteam. Hierzu zählt unter anderem die Ausarbeitung und Betreuung des Surveys, die Entwicklung und Überprüfung akzeptanzfördernder Maßnahmen sowie die Wirksamkeitsüberprüfung des Modellprojektes.

Anforderungen

ein sehr gut abgeschlossenes Universitätsstudium im Fach Psychologie (Master, Diplom) oder vergleichbarer Universitätsabschluss

ein starkes Interesse an und grundlegende Kompetenzen in den Bereichen Klinische Psychologie und Psychotherapie, Gesundheitspsychologie, Epidemiologie und Forschungsmethodik und/oder Public Health

sehr gute Englischkenntnisse

Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben und ausdrücklich gewünscht. Bei gegebener Eignung kann die Stelle auch als Post-Doc-Stelle mit der Möglichkeit zur Habilitation besetzt werden.

Die Vergütung erfolgt nach EG13 TV-L.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind bis zum 16. Juli 2017 unter Angabe der Kennziffer Nr. 59 ausschließlich elektronisch als ein pdf-Dokument zu richten an:

Sekretariat Prof. Dr. Harald Baumeister, E-Mail

Für Rückfragen steht Ihnen Prof. Dr. Harald Baumeister per E-Mail zur Verfügung.

Die Universität Ulm strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt. Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Universitätsverwaltung, vorbehaltlich der Mittelzuwendung.