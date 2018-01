Was macht den Menschen in Zeiten von Fitness-Apps, Schönheits-OPs und Selfie-Flut überhaupt noch aus? Die Frühjahrsakademie 2018 des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) nimmt sich des Themas Menschsein zwischen Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung an. Die Akademiewoche an der Universität Ulm läuft vom 19. bis zum 23. März. Anmeldeschluss ist am 23. Februar.

Die Frühjahrsakademie beleuchtet die unterschiedlichen Facetten des Menschseins von der medizinischen bis hin zur künstlerischen Sicht. In den Vormittagsvorträgen betrachtet unter anderem Professor Thomas Seufferlein, Ärztlicher Direktor der Ulmer Uniklinik für Innere Medizin I, die Möglichkeiten der "Lifestylemedizin" kritisch. Für den Mediziner steht die Optimierung des Körpers nicht immer im Einklang mit der Gesundheitsfürsorge.

Die Welt zwischen den "klassischen" Geschlechtern männlich und weiblich schildern die Kinder- und Jugendmedizinerin Dr. Friederike Denzer und die Psychiaterin Ines Mendler. In der Ulmer Spezialsprechstunde für Transidentität und sexuelle Identitätsentwicklung im Kindes- und Jugendalter betreuen beide Patientinnen und Patienten mit Störungen der Geschlechtsidentität. Weitere Vorträge befassen sich mit der Übertragung von Funktionen des Gehirns auf Roboter, der Rationalität der Bauchentscheidung sowie der Rolle der Kunst in Zeiten wachsender menschlicher "Hybridisierung".

In den Arbeitsgruppen am Nachmittag können die Teilnehmer aus dem Dritten Lebensalter und davor ihren unterschiedlichen Neigungen nachgehen oder das Titelthema vertiefen. Die kulturelle Begleitveranstaltung am Montagabend gestaltet das Trio "Leslie's Bar-Jazz" im Café im Kornhauskeller (18:00 Uhr, Eintritt: 10 Euro). Außerdem werden am Mittwochnachmittag 28 Führungen und Exkursionen angeboten. Ziele sind dieses Mal unter anderem der Jüdische Friedhof in Laupheim oder der Kunstpfad rund um die Universität Ulm.

Terminüberblick

Frühjahrsakademie 2018

"Menschsein zwischen Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung"

19. bis 23. März

Universität Ulm

Die Vormittagsvorträge im Einzelnen (Montag bis Freitag, jeweils 10:00 Uhr, H4/5):

Montag - Prof. Thomas Seufferlein: Lifestylemedizin - zwischen medizinischer Optimierung und Selbstoptimierung des Menschen

- Prof. Thomas Seufferlein: Lifestylemedizin - zwischen medizinischer Optimierung und Selbstoptimierung des Menschen Dienstag - Prof. Heiko Neumann: Vom Gehirn zur Robotik - Modelle der Wahrnehmung, der Handlung und des Lernens als Vorlage zur Entwicklung intelligenter Maschinen

- Prof. Heiko Neumann: Vom Gehirn zur Robotik - Modelle der Wahrnehmung, der Handlung und des Lernens als Vorlage zur Entwicklung intelligenter Maschinen Mittwoch - Dr. Friederike Denzer und Ines Mendler: Besonders, aber normal oder besonders normal?

- Dr. Friederike Denzer und Ines Mendler: Besonders, aber normal oder besonders normal? Donnerstag - Dr. Malte Petersen: Die Rationalität der Bauchentscheidung

- Dr. Malte Petersen: Die Rationalität der Bauchentscheidung Freitag - Dr. Jörg Scheller: Körper in der Kunst - Körper als Kunst. Von der ästhetischen Repräsentation zur ästhetischen Präsenz des Körpers

Die Teilnahmegebühr für die gesamte Akademiewoche beträgt 89 Euro. Aber auch einzelne Veranstaltungen sind buchbar. Anmelden kann man sich noch bis zum 23. Februar.

Das Programmheft im Internet

Weitere Informationen/Anmeldung: www.zawiw.de, info(at)zawiw.de, Tel.: 0731/50-26601