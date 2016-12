Das Institut für Datenbanken und Informationssysteme (DBIS) wird den Studierenden auch im Sommersemster 2016 wieder ein vielfältiges Lehrangebot anbieten können. Wie üblich findet sich auf der Lehre-Webseite für das Sommersemester 2016 eine Übersicht zu allen Veranstaltungen. Ferner können Studierende unsere DBIS-Lehrübersicht nutzen, um sich über die von DBIS angebotenen Veranstaltungen und deren Turnus zu informieren.

Für die Bachelorstudenten im Bereich Informatik bietet DBIS das Pflichtmodul Informationssysteme, das von Prof. Dr. Manfred Reichert gehalten wird, an. Außerdem wird für Bachelorstudenten der Wirtschaftswissenschaften zum ersten Mal Einführung in die Programmierung angeboten. Darüber hinaus wird DBIS wieder speziell für Medieninformatiker im Bachelor das Anwendungsfach Mobile Business Applications mit den Modulen Mobile Application Development und Mobile Application Project offerieren. Schließlich werden für Bachelorstudenten das Proseminar Konzepte für Daten- und Prozess-Management sowie das Bachelorseminar Fortgeschrittene Konzepte für Daten- und Prozess-Management angeboten - die Anmeldung hierfür erfolgte bereits einheitlich über das System Moodle.

Für Studenten im Master bietet DBIS im Sommersemester 2016 die Module Information Retrieval and Web Mining und Big Data Analytics, die beide von Prof. Dr. Martin Theobald gehalten werden, an. Außerdem wird wieder das DBIS Lab, in dem Studenten sich intensiv anhand eines realistischen Anwendungsfalls mit hochaktueller Prozessmanagement-Technologie beschäftigen können, angeboten. Darüber hinaus wird DBIS auch im kommenden Sommersemester das etablierte Modul Service-oriented Computing anbieten - das Modul ist eine hervorragende Ergänzung zur Vorlesung Business Process Management im Wintersemester.

Natürlich werden für Master-Studenten auch Projekte sowie das Modul Advanced Mobile Application Engineering im gleichnamigen Anwendungsfach (Medieninformatik) angeboten. Für Studenten des Studiengangs Cognitive Systems bieten wir die zwei Projekte Cognitive Solutions for Mobile Guidance, Assessment and Crowd Sensing und Increasing Patient Engagement Through Cognitive Companions and Apps an. Das gesamte Programm wird durch die Seminare Research Trends Informationssysteme, Research Trends Business Process Management und Research Trends Data Science abgerundet.