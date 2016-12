Prof. Manfred Reichert wurde als neues Mitglied in die IFIP Working Group 8.1 "Design and Evaluation of Information Systems" gewählt. Die IFIP ist eine weltweit agierende Informatikorganisation, der Mitglieder aus 56 Ländern und 5 Kontinenten angehören. IFIP bildet auch die Dachorganisation für eine Vielzahl nationaler Informatikgesellschaften und wurde 1960 unter Schirmherrschaft der UNESCO gegründet.