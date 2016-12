Zeiterfassung spielt in Firmen, die als Dienstleister arbeiten, eine große Rolle. Speziell die tätigkeitsbasierte Zeiterfassung ist hier von Bedeutung, um dem Kunden gegenüber klar zu machen, welche Tätigkeiten abgerechnet wurden und welche nicht. In der Firma AIT GmbH & Co. KG kommt hierfür aktuell die Anwendung TimeCockpit zum Einsatz. TimeCockpit ist eine Desktopanwendung, dies erschwert besonders auf Reisen eine einfache Benutzung. Mitarbeiter der Firma möchten jedoch auch bspw. während der Bahnfahrt ihre Tätigkeiten oder Reisezeiten schnell und komfortabel buchen können, ohne dafür einen Laptop hervorholen zu müssen. Zu diesem Zweck wurde eine mobile App als TimeCockpit Client entwickelt. Da Mitarbeiter der Firma die Freiheit bei der Wahl des Firmenhandys besitzen, musste diese auf den drei vorrangigen mobilen Plattformen Android, iOS sowie UWP lauffähig sein. Dafür wurden zunächst Anforderungen an diese App analysiert und in ein Konzept eingearbeitet. Eine wichtige Anforderung war die Onineunterstützung im Hinblick auf das Bearbeiten von Zeitbuchungen. Mithilfe von Xamarin Forms wurde das Konzept unter Berücksichtigung der Anforderungen in agilen Prozessen implementiert und automatisiert an die Mitarbeiter ausgeliefert. Außerdem wurden abschließend die Anforderungen mit der Implementierung abgeglichen und prägnante Erfahrungen in der Entwicklung mit Xamarin festgehalten.