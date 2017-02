Die SBB IT hat beschlossen, agile Prinzipien und Methoden auf breiter Front einzusetzen. Dieser Bericht erzählt aus dem Alltag eines BAs in einem skalierten, agil geführten IT-Grossprojekt mit 8 SCRUM-Teams.

Was macht nun ein BA in einem agilen Grossprojekt? Begleiten sie einen BA in dessen Alltag in einem agilen Umfeld! Der Vortrag lebt von konkreten Beispielen und Situationen, die der BA meistern muss. Lernen sie mehr darüber, welche konkreten Praktiken sich bei SBB IT bewährt haben. Sie wurden von den SBB-Scrum-Teams für den Projektkontext selbst entwickelt - basierend auf dem klassischen RE-Paradigma ""Vom Groben ins Detail"". Die Rolle eines BAs in agilen Umfeldern erfordert ein signifikant verändertes Skillset. Eine der Herausforderung liegt darin, die Balance zwischen dem aktuellen, dem nächsten und übernächsten Sprint zu finden. Es zeigt sich: selten zuvor war Martin Wolfram als BA gleichzeitig so nah bei der Entwicklung wie auch beim Fachbereich. Die SBB möchte mit diesem Community-Beitrag zeigen, wie agiles Requirements Engineering am Beispiel des grössten rein agilen IT-Projekt der SBB konkret und nachhaltig implementiert wurde.