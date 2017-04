Smartphones sind in der heutigen Zeit allgegenwärtig und meist zentraler Bestandteil von Jugendlichen und Heranwachsenden. Smartphones nehmen hierbei viele Aufgaben ab und erleichtern den Alltag in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Dazu zählt auch der Lernalltag von Schülern und Studenten, denn es gibt eine Vielzahl an Anwendungen für das Smartphone, die den Lernstoff in Biologie, Chemie, bis über Fremdsprachen und mehr vermitteln. Auf der anderen Seite lenken aber auch private Aktivitäten am Smartphone vom Lernen bzw. Unterricht ab. Ein übermäßiger Gebrauch des Smartphones kann hierbei auch zu einer Sucht führen, wie verschiedene Arbeiten zeigen.