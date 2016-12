Durch die Globalisierung und Digitalisierung rücken Bereich, die neues Wissen schaffen (z.B. Entwicklung und Forschung) immer mehr in den Mittelpunkt. Allerdings gibt es in diesen Bereichen im Gegensatz zu anderen keine etablierte, prozessbasierte Unterstützung. Wissensintensive Prozesse sind sehr dynamisch und unterscheiden sich damit von Fall zu Fall meist erheblich. Diese Dynamik erfordert ein hohes Maß an Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den in den Prozessen Wissensarbeitern.