Im Rahmen der Projektarbeit „Explorative Analyse von Maschinendaten am Beispiel des Packguteinschubs“ wurden als erster Durchstich die Maschinendaten einer Testmaschine vom Typ Packguteinschub untersucht. Zunächst wurde ein flexibles und leicht erweiterbares Datenverarbeitungskonzept erarbeitet und hilfreiche Technologien zur Implementierung dieses Datenverarbeitungskonzepts recherchiert. Danach wurden Verfahren zur Analyse und Merkmalsextraktion aus den Maschinendaten eruiert und sowohl die Datenverarbeitung, als auch Analyse konkret implementiert. Schließlich wurden Kriterien für vergleichbare Testbedingungen festgestellt und die Maschinendaten zu unterschiedlichen Testbedingungen und Aufnahmezeitpunkten verglichen und auf aussagekräftige Merkmale in Bezug auf den Maschinenzustand untersucht. Außerdem wurde ein strukturiertes Vorgehen zur Analyse der Daten weiterer Maschinentypen in Form eines Prozesses erstellt und Konzepte für ein mögliche Reduktion der zu speichernde Datenmenge für eine Langzeitanalyse von Maschinen entwickelt.