Die Projektgruppe zum „Therapieverfahren zur Versorgung von Patient/innen mit anhaltender Trauerstörung“ hat den diesjährigen Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) erhalten. Diese Projektgruppe besteht aus Mitarbeitern der Universitäten Eichstätt, München und Ulm sowie der Schön Klinik Roseneck (Prien am Chiemsee). Dr. Roberto Rojas hat für die Universität Ulm in dieser Projektgruppe intensiv mitgewirkt. Die Preisverleihung findet am 07.10.2016 im Rahmen der Tagung der DGSP in Berlin statt.