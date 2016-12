Tinnitus ist ein weit verbreitetes, aber noch wenig erforschtes Krankheitsbild. Tinnitus eingehender zu erforschen und Daten über verschiedene Formen des Tinnitus zu sammeln, ist eines der Ziele der COST Action TINNET. Dabei fallen große Datenmengen an, die in einer webbasierten Datenbank gespeichert werden. Die Struktur dieser Datenbank soll überprüft und ihre Funktionalität, die sich momentan auf die grundlegenden Dinge beschränkt, erweitert werden. Diese Arbeit analysiert die Struktur der Datenbank auf ihre Konsistenz hin. Es werden einige mögliche Änderungen erläutert. Ein in vorgeschlagenes Validierungssystem wird umgesetzt. FOREIGN KEY Constraints ermöglichen eine effizientere Datenhaltung in der Datenbank. Mittels MySQL-Triggern werden E-Mail-Benachrichtigungen für Benutzerinnen und Benutzer des Systems ermöglicht, wenn Änderungen der Datensätze erfolgen.