In den letzten Jahren rückt für Unternehmen zunehmend die Mitarbeitermotivation in den Vordergrund. Eine Möglichkeit, die Motivation zu steigern, bietet die Verwendung von Mechaniken und Elementen, welche aus Spielen bekannt sind, an. Diese Spielelemente und Spielmechaniken werden in einen kommerziellen oder anwendungsspezifischen Kontext integriert, um positiven Einfluss auf den Anwender zu nehmen. Dieser Prozess wird als Gamification bezeichnet. Besonders beim Geschäftsprozessmanagement, bei dem ein gutes Prozessmodell und ein reibungsloser Ablauf der Prozesskette enormen

Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens hat, bietet die Anwendung von Gamification eine Möglichkeit, das Prozessmanagement positiv zu beeinflussen. Aktuell fehlen genaue Untersuchungen zur Implementation und Wirksamkeit von Gamification im Prozessmanagement. In dieser Bachelorarbeit wird untersucht, welche Spielmechaniken in welcher Form hilfreich sind, um die Ergebnisse der Prozessmodellierung und der

Prozessausführung zu verbessern.