In der heutigen Zeit arbeiten immer mehr Unternehmen prozessorientiert. Arbeitsabläufe werden in grafischen Notationen erstellt, dokumentiert und anschließend nach diesem Schema ausgeführt. In dieser Arbeit wird eine flexible hybride Ausführungsplattform für Geschäftsprozesse entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf der Prozessausführung, die direkt auf dem Gerät stattfindet. Somit können Geschäftsprozesse mobil ausgeführt werden, wodurch Unternehmen besser und schneller auf Kundenwünsche reagieren können.