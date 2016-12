Das PriCloud Projekt beschäftigt sich mit "Privacy-Preserving Cloud Storage". Die Idee ist es, einen Datenspeicher in der Cloud zu schaffen, der ähnlich den bekannten Diensten Dropbox oder Google Drive zum Ablegen von Dateien im Internet dient, dabei aber vor Zensurversuchen und Ausspähung der Daten durch Dritte schützt. Nutzer speichern ihre Daten verschlüsselt und anonym. Anbieter des Speicherdienstes sind also nicht in der Lage festzustellen, wer welche Daten bei ihnen abspeichert. Gleiches gilt für Angreifer wie Geheimdienste, die das Internet abhören. Ein Problem bestehender privacy-freundlicher Systeme wie GNUnet besteht darin, dass es die Anonymität sehr schwer macht, kommerzielle Speicherdienste anzubieten, da für die Bezahlung des genutzten Speicherbereichs diese Anonymität teilweise wieder aufgehoben werden müsste. Entsprechend bieten kommerzielle Dienstleister keine privacy-freundlichen Systeme an und umgekehrt fehlt es in GNUnet und Co. an genügend angebotenem Speicher.