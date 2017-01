as Institut für Psychologie und Pädagogik ist bei der im Jahr 2016 unter MSc-Studierenden durchgeführten Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in allen erfragten Kriterien überdurchschnittlich gut bewertet worden. Bei den meisten dieser Kriterien gehört die Psychologie in Ulm auch im deutschlandweiten Vergleich zur klaren Spitzengruppe aller Psychologie-Studiengänge.

Weitere Informationen zu diesem Ranking finden sich unter www.ranking.zeit.de.