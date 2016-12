In dieser Arbeit wird ein Konzept einer generischen Webservice Schnittstelle zur Kommunikation zwischen beteiligten Informationssystemen und Prozessmanagementsystemen erstellt. Dabei bietet die Webservice Schnittstelle eine standardisierte Vorgehensweise zur Kommunikation in Verbindung mit einer einheitlichen Repräsentation der zu übermittelnden Daten an. Des Weiteren wird ein Mechanismus vorgestellt, mit dem die jeweiligen Informationssysteme ohne Schnittstellenveränderung ausgetauscht werden können. Zudem wurde eine prototypische Implementierung der Webservice Schnittstelle sowie ein Java Client für diese entwickelt.