Mit dem Hintergrund der Einführung von Bonusprogrammen bei Versicherungen und der dabei möglichen Einbeziehung von Fitness-Trackern, soll in dieser Arbeit mit den Mitteln der Gamification ein Modell konzipiert werden, welches Nutzer von Fitness- Trackern motiviert im alltäglichen Leben aktiver zu sein. Dabei wird zuerst entschieden, welche Elemente aus dem Bereich Gamification im Modell enthalten sein sollen und in welcher Art und Weise. Durch die Entscheidung unter anderem für Bestenlisten innerhalb Gruppen mit ähnlichen Personen, liegt der Hauptaugenmerk hier auf der sozialen Motivationskomponente. Nach Erstellung eines Konzeptes wird betrachtet, mit welchen Verfahren und Methoden das Konzept umgesetzt werden kann. Hierbei wird vor allem auf Big-Data-Clustering für die Erstellung von Gruppen mit ähnlichen Personen eingegangen.

Anhand eines Beispieldatensatzes wird der, für große Datensätze geeignete, BIRCH-Algorithmus durchgeführt und entschieden welche Einstellungen und das Einbeziehen welcher Variablen die besten Ergebnisse liefern. In einem nächsten Schritt wird ein geeignetes Rankingverfahren ausgewählt um unter Berücksichtigung mehrerer Variablen (Schritte, Etagen, Ruhepuls, ...) eine Bestenliste für die jeweiligen Gruppen erstellen zu können.