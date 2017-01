Das Track Your Tinnitus Projekt wurde ins Leben gerufen, um es tinnituserkrankten Menschen zu ermöglichen, die Schwankungen der Tinnituswahrnehmung zu überwachen, sowie die daraus gewonnenen Daten für die Forschung zu verwenden. Tinnitus ist ein Symptom, bei dem der Betroffene Töne oder Geräusche wahrnimmt, obwohl es keine messbare physikalische Ursache gibt. In Deutschland leidet etwa 10 % der Bevölkerung einmal im Leben an Tinnitus. Bei 1% der deutschen Bevölkerung ist der Tinnitus so stark ausgeprägt, dass das Leben der betroffenen Menschen erheblich beeinträchtigt wird. Es gibt bei Tinnitus nicht das charakteristische Krankheitsbild, und somit auch keine eindeutige und einfache Therapie. Es gibt eine Reihe von Therapien, die bei manchen Betroffenen erfolgreich sind, bei anderen aber wiederum nicht. Dies verdeutlicht, dass es ein Wissensdefizit gibt, dem zum Wohle der Betroffenen entgegengewirkt werden muss.

Diese Arbeit zeigt, wie ein Betroffener unter Verwendung seines Smartphones Schwankungen seines Tinnitus überwachen und verfolgen kann. Zu diesem Zweck wurde die bisher verfügbare

Track Your Tinnitus App (2014) überarbeitet und in Apples eigener Programmiersprache Swift neu programmiert. In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung dieser App gezeigt und auf verschiedene Entwicklungsaspekte eingegangen, sowie die Umsetzung und die Funktion beschrieben.