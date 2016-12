Die Erhebung von Daten mit Hilfe von Fragebögen geschieht heutzutage oft noch papiergebunden. Das hat zur Folge, dass dieWeiterverarbeitung des ausgefüllten Fragebogens meist manuell und sequentiell von einem Menschen durchgeführt wird. Weiterhin gibt es bei der Erstellung und bei der Verteilung eines papiergebundenen Fragebogen erheblichen Aufwand. So wird ein Fragebogen i.d.R. am Computer erstellt, digital versandt und am Einsatzort ausgedruckt - oder sogar ausgedruckt per Post versandt. Bei digitalen Fragebögen hingegen entfällt der manuelle Teil der Erstellung, Verteilung und Auswertung komplett, Fragebögen werden digital erstellt, verbreitet, ausgefüllt und evaluiert. Der Arbeitsablauf der entsteht, wenn Fragebögen an zu befragende Personen weitergegeben werden, verschwindet bei digitalen Fragebögen dabei nicht, vielmehr müssen diese digital abgebildet werden. Im konkreten Fall wird eine mobile Applikation erstellt, mit deren Hilfe digitale Fragebögen über das Internet abrufbar sind, damit Benutzer die Fragen auf einem Tablet beantworten können. Die so gewonnenen Informationen werden automatisch evaluiert und die Ergebnisse können von qualifizierten Benutzern eingesehen werden und Ergebnisse können sofort besprochen werden. Die Arbeitsschritte, die zuvor manuell ausgeführt worden sind, entfallen für die Beteiligten dabei komplett und die Nutzer können sich auf das Wesentliche konzentrieren.