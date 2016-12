Die große Welt der Business Process Management Notation (BPMN) findet in der Industrie großen Nutzen und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wobei Unternehmen weiterhin Einsatzbereiche für BPMN finden und die Anforderungen an Möglichkeiten in BPMN wachsen. Durch Kundenanfragen bei der MID GmbH ist der Bedarf an einem Zeitmanagement und einer Gantt-Funktionalität im BPMN-Umfeld entstanden. Dabei soll Gantt mit BPMN verbunden werden, um die Vorzüge beider zu verbinden. Diese Masterarbeit behandelt eine Konzeption und Realisierung eines Plug-ins für den MID-Innovator, welches es ermöglichen wird ein BPMNProzess in einer Gantt-Ansicht anzuzeigen. Dadurch kann ein BPMN-Prozess einige Features aus der Gantt-Funktionalität nutzen und für den MID-Innovator bereitstellen. Das Ergebnis dieser Arbeit bringt eine Anwendung in C# und Windows-Presentation-Foundation, das als Plug-in im MID-Innovator angeboten wird.