In vielen Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen gibt es Situationen, in denen der aktuelle Kenntnisstand der Studierenden zu einem bestimmten Thema erfasst werden soll. Oftmals werden dazu kleine Quizze eingesetzt, die aus wenigen Fragen bestehen und schnell zu beantworten sind. In vielen Fällen werden die Quizze auf klassischen Papierfragebogen zur Verfügung gestellt. Damit können die Studierenden die Fragen zwar schnell beantworten, allerdings ist eine automatisierte Auswertung nur schwer möglich. Stattdessen müssen die einzelnen Fragen manuell bewertet werden.