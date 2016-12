Gemeinsam mit Martin Reuter (Universität Bonn) hat Christian Montag (Molekulare Psychologie, Universität Ulm) als Herausgeber ein neues Buch mit dem Titel „Neuroeconomics“ in der internationalen Buch-Reihe "Studies in Neuroscience, Psychology & Behavioral Economics“ im Springer Verlag veröffentlicht. Internationale Experten geben in diesem neuen Werk einen sehr guten Überblick über das nach wie vor junge Forschungsfeld mit dem Namen Neuroökonomik. Eine weitere Information: Im Appendix des Buches finden sich einfach geschriebene Einführungen in unterschiedliche Methoden der Biopsychologie / Neurowissenschaften. Hier geht es zum Buch: http://www.springer.com/de/book/9783642359224