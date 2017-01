Gemeinsam mit Lukas Kunz (Uni Bonn), Nikolai Axmacher (Uni Bochum) und Martin Reuter (Uni Bonn) hat Christian Montag in einer neuen Studie zeigen können, dass eine genetische Variante auf dem APOE Gen in Interaktion mit der Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit das Hirnvolumen bei jungen Menschen beeinflusst. Die Arbeit erscheint gerade im Journal of Alzheimer’s Disease.

Hier geht es zur Studie: http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad160854?resultNumber=0&totalResults=1&start=0&q=montag+kunz&resultsPageSize=10&rows=10