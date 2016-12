Christian Montag (Molekulare Psychologie, Uni Ulm) hat gemeinsam mit Tina Zander (Uni Ulm) und Stefan Schneider (Sporthochschule Köln) eine neue Arbeit in dem Raumfahrt-Fachjournal „Acta Astronautica“ veröffentlicht. In ihrer Studie vergleichen die Autoren die Persönlichkeitsstruktur von Parabelfliegern und Kontrollpersonen. Auf Parabelflügen haben Teilnehmer die Möglichkeit, Schwerelosigkeit zu erleben.

Üblicherweise werden auf Parabelflügen gerne biopsychologische Studien durchgeführt, um herauszuarbeiten, wie der menschliche Organismus auf Schwerelosigkeit reagiert. In diesem Kontext weisen die Ergebnisse von Montag et al. darauf hin, dass es Persönlichkeitsunterschiede zwischen Parabelfliegern und Kontrollpersonen gibt. Da bekannt ist, dass sich diese Unterschiede in der Persönlichkeit auch in einer unterschiedlichen Biologie manifestieren, müssen in Zukunft auch verstärkt Persönlichkeitseigenschaften von Parabonauten berücksichtigt werden. Ansonsten stellt sich die Frage, in wie weit Ergebnisse von Human-Experimenten auf Parabelflügen verallgemeinert werden können.

Hier geht es zum Artikel (Link: http://authors.elsevier.com/sd/article/S0094576516303691)