Prof. Dr. Christian Montag hat eine neue Übersichtsarbeit zum Thema „Psychoinformatik" im Fachjournal „Computational and Mathematical Methods in Medicine“ veröffentlicht. Gemeinsam mit Kollegen aus London und Bonn gibt er einen Überblick über die Möglichkeiten, unter anderem Daten aus dem Internet of Things in der psychologischen Forschung zu berücksichtigen. Zusätzlich wird ein Ausblick in Richtung Psychoneuroinformatik gegeben.

Hier geht es zum Artikel.