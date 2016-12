Dr. Claudia Sassenrath hat ein DFG-Projekt zum Thema „Specifying the relation of empathy and prosocial tendencies: Examining the physiological state of the observer and the role of emotional experiences of targets in need“ bewilligt bekommen. In diesem Projekt wird die affektive Qualität von Mitgefühl mittels psychophysiologischer Messmethoden genauer untersucht.