Prof. Dr. Johannes Keller ist seit Januar 2017 (für die Dauer von 3 Jahren) als Associate Editor des British Journal of Social Psychology tätig. Zu dieser Aufgabe wurde er von John Drury (University of Sussex) sowie Hanna Zagefka (Royal Holloway University of London) eingeladen, die in den kommenden drei Jahren die Herausgeberschaft für das Journal ausüben.