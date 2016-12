Was machen Interviewer, um bei Bewerbern einen guten Eindruck zu hinterlassen? Einstellungsinterviews sind eines der häufigsten Verfahren zur Auswahl von Bewerbern. Allerdings wählen nicht nur Unternehmen geeignete Bewerber aus, sondern Bewerber bilden sich durch diese Einstellungsinterviews auch einen Eindruck über das Unternehmen. Dieser Eindruck beeinflusst nachfolgend u. a., ob sie ein mögliches Stellenangebot tatsächlich annehmen. Im Rahmen einer qualitativen Studie haben Forscher der Universitäten Zürich, Saarbrücken, Portland (USA) und Ulm untersucht, welche Eindrücke Interviewer dabei bei Bewerbern hinterlassen wollen und welche Strategien sie hierfür anwenden. Diese Studie wurde kürzlich als erste rein qualitative Studie im renommierten Journal of Applied Psychology veröffentlicht und steht mittlerweile als besonders lesenswerter Feature Article auf der Homepage der Zeitschrift zum Download zur Verfügung. Eine kurze Zusammenfassung zentraler Ergebnisse findet sich zudem in der LSE Business Review der London School of Economics.

Den Artikel im Journal of Applied Psychology finden Sie hier. Die Zusammenfassung in der LSE Business Review lesen Sie hier.