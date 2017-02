Die papierbasiert erhobenen Daten eines Fragebogens (wie zum Beispiel beim KINDEX - Mum Screen) werden zur Auswertung oft in ein digitales Format übertragen. Dies geschieht meistens von Hand und ist dadurch fehleranfällig und zeitintensiv. Durch eine elektronische Umsetzung könnten die Daten direkt in einer digitalen Form erhoben und der Schritt der fehleranfälligen Digitalisierung eliminiert werden. Es gibt aber eine Vielzahl unterschiedlicher mobiler Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen auf dem Markt. Die native Umsetzung für alle Plattformen erfordert die Kenntnis verschiedener Programmiersprachen und nimmt viel Zeit in Anspruch. Durch moderne Webtechnologien wurde eine mobile Applikation umgesetzt, die auf mehreren Plattformen lauffähig ist. Diese kann die Daten der papierbasierten Fragebögen in einer digitalen Form erheben, sodass sie zur Auswertung direkt in einem digitalen Format vorliegen. Hierdurch wird der Prozess der Digitalisierung analoger Daten eliminiert, wodurch ein sehr aufwändiger Schritt entfällt und gleichzeitig die Qualität der Daten steigt.