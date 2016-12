Im Rahmen der Vorlesung "Fortgeschrittene Konzepte der Rechnernetze" (Prof. Kargl) lädt das Institut für verteilte Systeme zu folgendem, öffentlichen Gastvortrag von Tim Kleefass ein: "Praktische Einsichten in das Landeshochschulnetz BelWü".



Tim Kleefass arbeitet beim Landeshochschulnetz BelWü im NOC und kümmert sich um die Einführung von IPv6, Monitoring, Betrieb und Ausbau des Backbones. In seinem Vortag vermittelt er einen praktischen Einblick in das Tagesgeschäft eines ISP (Internet Service Provider). Der erste Teil befasst sich mit der Einführung von IPv6 im BelWue. Danach gibt der zweite Teil Einblicke in das Peering an einem Internet-Exchange-Point, wie dem DE-CIX, aus technischer wie auch organisatorischer Sicht.



Der Vortrag findet Dienstag, 25. Juni 2013, um 14:15 Uhr im Hörsaal 21 (Gebäude O28) statt. Interessierte Gäste sind herzlich eingeladen.